Крушение F-35: пилот «утратил ориентацию в пространстве»

Токио, , 13:27 — REGNUM Наиболее вероятно, что японский истребитель F-35, рухнувший в Тихий океан, потерпел крушение в следствие того, что летчик «утратил ориентацию в пространстве», 10 июня официальные лица сообщили ВВС.

В апреле самолет под управлением Мартина Локхеда исчез с экранов радаров во время тренировочного полета.

Обнаружены обломки судна и останки 41-летнего пилота. Официальные лица сообщили, что полеты F-35,которые были прекращены после инцидента, возобновятся после дополнительной подготовки.

Это было первое крушение истребителя F-35А, как сообщают Силы Воздушной самообороны Японии (JASDF).

«Скорее всего, летчик страдал от головокружения, но не знал о своем состоянии», — сообщает JASDF в своем пресс-релизе.

Самолет, которому не было еще года, разбился через 28 минут после взлета с воздушной базы в Мисаве, префектура Аомори.

Официальные лица полагают, что самолет снижался со скоростью 1100 км/ч. Летчик не сообщил о возникших сложностях, и не очевидно, что он пытался катапультироваться. Военно-воздушным силам не удалось извлечь неповрежденных данных из бортового самописца.