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СК ходатайствует об аресте подозреваемых в убийстве мастера спорта

Происшествия

Убийство произошло в ночь с 7 на 8 июня

Москва, 10 июня 2019, 13:01 — REGNUM  Следствие ходатайствует об аресте шести подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, которое произошло в одном из парков столицы, сообщили журналистам 10 июня в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Убийство произошло в ночь с 7 на 8 июня. Сергей Чуев, находясь в одном из парков на юго-западе Москвы, сделал замечание компании мужчин, которые «выражались в общественном месте грубой нецензурной бранью и оскорбительно приставали к гражданам».

По словам очевидцев, молодые люди приставали к беременной женщине и трогали её за одежду.

Начался конфликт, во время которого пострадавший получил множественные удары в область головы и туловища. От повреждений он скончался на месте происшествия. Компания также избила девушку потерпевшего и других посетителей парка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранительные органы задержали шестерых мужчин в возрасте от 23 до 29 лет. 10 июня следствие выступит с ходатайством об аресте подозреваемых.

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