В Оренбуржье возбудили уголовное дело по факту гибели трёх человек

село Беловка, Оренбургская область, , 13:01 — REGNUM В Оренбуржье по факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело. Следователи усмотрели признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, утром 8 июня пожар возник в жилом доме по улице Мельничной в селе Беловка Сакмарского района. После тушения пожара обнаружены тела 62-летней хозяйки дома, ее 41-летнего сына и девятилетнего внука.

В настоящее время назначены экспертизы, которые помогут установить причины смерти погибших и пожара. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очаг возгорания находился на кухне. Площадь, объятая огнем, составила 10 квадратных метров. Однако к моменту приезда пожарных внутри дома было сильное задымление.

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, с начала 2019 года на территории области на пожарах погибли 63 человека погибло, из них пятеро — дети.

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