Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Фура врезалась в колонну МЧС на трассе под Тулой

Происшествия

Известно о пяти пострадавших

Фура врезалась в колонну МЧС на трассе под Тулой
Иллюстрация: Пресс-служба ГУ МЧС Тульской области
Фото с места аварии

Тула, 10 июня 2019, 12:44 — REGNUM  Пять сотрудников МЧС пострадали в автоаварии в Веневском районе Тульской области утром 10 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 09:35. Авария произошла на 201-м км трассы М-4 «Дон». Колонна МЧС направлялась в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. По предварительным данным, в четыре автомобиля колонны, которые совершили техническую остановку, врезалась грузовая фура Volvo.

В результате аварии пострадали пятеро сотрудников МЧС, все они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Значительные повреждения получила и техника — два автомобиля из колонны не смогут продолжить движение, их решено заменить на резервные.

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Дорожно-транспортные происшествия
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