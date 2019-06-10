Понедельник, 10 Июня 2019 года
12:43:35 МСК

В Нигере было уничтожено военное судно США

Происшествия

О жертвах не сообщается

Ниамей, 10 июня 2019, 12:43 — REGNUM  В Нигере в результате взрыва было уничтожено военное транспортное средство Соединенных Штатов, об этом 10 июня сообщает Al Arabia.

Инцидент произошел в результате военно-морских учений совместно с коллегами из Нигера. О жертвах не сообщается. Ответственность за преступление пока не установлена.

Напомним, в Нигере активно действует террористическая группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно боевики именно этой организации ответственны за нападение.

Напомним, последний крупный трагический инцидент в Нигере с американскими военными произошел в 2017 году, когда в результате нападения террористов погибли четверо военнослужащих США.

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