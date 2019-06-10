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За кражу 500 алмазов «Алросы» задержаны три человека

Происшествия

Задержание прошло 6 июня 2019 года

Москва, 10 июня 2019, 12:42 — REGNUM  Сотрудники федеральной службы безопасности и Следственного комитета России задержали сотрудницу компании «Алроса» и двух ее сообщников, которые похитили алмазы на общую сумму более $5 млн и €500 тыс. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Сообщается, что задержана сотрудница «Алросы» Елена Канунникова, которая занималась кражей алмазов, Владимир Гординский, отвечающий за их сбыт. Третьим задержанным был Владимир Табидзе, который был посредником Канунниковой и Гординского.

В СК сообщили, что по версии следствия, группа из трёх человек осуществляла на постоянной основе в компании «Алроса» кражи высококачественного алмазного сырья, после чего сбывали его.

Задержание прошло 6 июня 2019 года при очередной попытке похитить партию драгоценных камней стоимостью более 22 млн рублей.

Кроме того, при обыске в адресах проживания преступной группы были изъяты около 500 необработанных природных алмазов.

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