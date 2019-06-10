Полковника Захарченко доставили в Пресненский суд Москвы

Москва, , 12:39 — REGNUM Полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупционных делах, доставили в зал суда для оглашения приговора, передаёт 10 июня корреспондент ИА REGNUM из зала Пресненского суда Москвы.

Гособвинение настаивает на 15,5 годах лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме строгого режима. Также полковнику требуют назначить штраф почти в полмиллиарда рублей с запретом занимать должности в правоохранительных органах на три года и лишением всех званий и наград.

Напомним, экс-сотрудника антикоррупционного отдела главка МВД обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и воспрепятствовании правосудию. Ранее суд назначил наказание для отца подсудимого — Виктора Захарченко. Его обвинили в растрате.