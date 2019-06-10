Морская шхуна XIX века затонула в Гамбурге, пострадали пять человек

Гамбург, Германия, , 12:21 — REGNUM Недавно отреставрированный парусник XIX века затонул в Гамбурге (Германия) в реке Швинге. Пострадали пять человек, одна женщина в тяжелом состоянии, пишет газета Kronen Zeitung.

8 июня деревянная шхуна «No 5 Elbe» с 43 пассажирами на борту столкнулась с 141-метровым контейнеровозом «Astrosprinter», следовавшим в Северное море под флагом Кипра. Полиция пока не может назвать причину столкновения. Историческое судно затонуло, пассажиры были спасены пожарными. Контейнеровоз продолжил свой путь.

Деревянная морская шхуна вернулась в порт Гамбурга после реставрации стоимостью €1,5 млн только в конце мая. Это 37-метровое судно было построено в 1883 году. После реставрации его намеревались использовать для экскурсий. Это было последнее судно эпохи деревянного судостроения в Гамбурге.