Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Морская шхуна XIX века затонула в Гамбурге, пострадали пять человек

Происшествия

Историческое судно вернулось в порт после дорогостоящей реставрации в конце мая

Гамбург, Германия, 10 июня 2019, 12:21 — REGNUM  Недавно отреставрированный парусник XIX века затонул в Гамбурге (Германия) в реке Швинге. Пострадали пять человек, одна женщина в тяжелом состоянии, пишет газета Kronen Zeitung.

8 июня деревянная шхуна «No 5 Elbe» с 43 пассажирами на борту столкнулась с 141-метровым контейнеровозом «Astrosprinter», следовавшим в Северное море под флагом Кипра. Полиция пока не может назвать причину столкновения. Историческое судно затонуло, пассажиры были спасены пожарными. Контейнеровоз продолжил свой путь.

Деревянная морская шхуна вернулась в порт Гамбурга после реставрации стоимостью 1,5 млн только в конце мая. Это 37-метровое судно было построено в 1883 году. После реставрации его намеревались использовать для экскурсий. Это было последнее судно эпохи деревянного судостроения в Гамбурге.

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Происшествия на воде
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