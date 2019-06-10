Цех завода лакокрасочной продукции загорелся в Калининградской области

Калининград, , 11:50 — REGNUM В городе Советске Калининградской области загорелся цех на площади 300 квадратных метров. Об этом 10 июня сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в администрации Советского городского округа.

Сообщается, что огонь перешёл на соседние здание. Сохраняется угроза того, что огонь может перейти еще на другие цеха. Спасатели эвакуировали из горящего здания 15 человек.

По предварительным данным, пострадавших нет.

С пожаром борются в настоящее время 45 пожарных и 13 единиц техники.

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