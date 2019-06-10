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Машина упала в канал электростанции в РСО-Алании, водитель погиб

Происшествия

Погибший был начальником пожарной части села в Ингушетии

Владикавказ, 10 июня 2019, 11:43 — REGNUM  Машина сорвалась в канал Эзминской гидроэлектростанции в Северной Осетии. Находившийся за рулем 45-летний начальник пожарной части ингушского села Джейрах Магомед Л. погиб, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Сообщая о подробностях инцидента, источник рассказал, что 7 июня автомобиль вылетел с горной дороги прямо в глубокий канал, предназначенный для сброса воды из реки Армхи. Водитель не смог выбраться из машины, его сильно зажало в искореженном автомобиле. Не помогли и усилия нескольких спасателей и местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии 8 июня погибли два человека в результате ДТП, произошедшем на автодороге Алкун — Таргим. При столкновении Lada Granta и Mercedes погибли два пассажира Lada Granta, получили травмы и доставлены в больницу два пассажира Mercedes.

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