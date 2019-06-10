Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью

Барнаул, , 11:30 — REGNUM В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, сообщили ИА REGNUM 10 июня в Следственном комитете РФ. Жительница Барнаула приобрела в магазине колбасу с ртутью.

По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают причастных к преступлению лиц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, учёные Оксфордского университета на основании результатов проведённого исследования пришли к выводу, что даже умеренное употребление красного мяса, особенно переработанного, значительно повышает вероятность заболевания раком кишечника. Причём подчёркивается, что опаснее всего употреблять именно обработанное мясо — колбасу или бекон.

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