Аскольд Запашный попал в ДТП вместе с семьёй

Москва, , 11:23 — REGNUM Заслуженный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в дорожную аварию в Москве. Об инциденте артист написал 10 июня в своем Instagram.

ДТП произошло ночью на Ленинском проспекте, когда Запашный ехал с вокзала вместе с женой и детьми. Дрессировщик сопроводил запись видео, на котором запечатлен подрезавший его водитель.

Запашный назвал второго участника аварии «существом», которое «трусливо скрылось с места аварии». Пострадавших, добавил артист, не было, но его маленькие дети очень напугались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее брат Аскольда Запашного Эдгард пожаловался в полицию на угрозы в свой адрес. Он рассказал, что злобные сообщения ему пишет некий молодой человек в Instagram.

Читайте также: Эдгарду Запашному угрожают расправой