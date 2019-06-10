В Азовском море прекратили поиски выпавшего за борт моряка

Симферополь, , 11:15 — REGNUM Спасатели прекратили активные поиски моряка, который 3 июня выпал за борт буксира «Стальной» в Азовском море, сообщает 10 июня ТАСС со ссылкой на Новороссийский морской спасательно-координационный центр.

«Активные поиски прекращены, надежды найти моряка нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что матрос, по предварительной информации, выпал за борт утром 3 июня. На поиски был направлен спасательный вертолет с десантной группой службы «Крым-спас».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января в нейтральных водах Чёрного моря экипаж судна NURS нашел лодку сухогруза «Волго-Балт» с телом моряка на борту.

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