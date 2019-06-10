Житель Крыма пытался вывезти на Украину коллекцию старинных денег

Симферополь, , 10:58 — REGNUM В Крыму сотрудники таможни не позволили жителю полуострова вывезти на Украину коллекцию старинных купюр. Как сообщили в пресс-службе крымской таможни 10 июня, гражданин пытался пересечь российско-украинскую границу в пункте пропуска «Перекоп».

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В ходе таможенного контроля у местного жителя был обнаружен альбом с 22 старинными купюрами различного достоинства, в том числе, денежные знаки номиналом 250 рублей 1918 года, а также государственные кредитные билеты номиналом один, пять и десять рублей 1898−1909 гг., казначейские знаки номиналом 20 и 40 рублей.

В таможне отметили, что необходимых разрешительных документов на вывоз коллекции мужчина не предоставил, ценности он не задекларировал.

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В настоящее время все денежные знаки изъяты и переданы на экспертизу для установления их исторической и культурной ценности.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года на российско-украинской границе в Крыму за попытку незаконно провезти кортик был задержан гражданин Украины. Предмет с маркировкой завода «ЗИК» («Златоустовские именные клинки») был обнаружен у нарушителя при проверке багажа в автомобильном пункте пропуска «Джанкой». Кортик был изъят для проведения криминалистической экспертизы и для установления возможной принадлежности к вещам, имеющим историческую либо культурную ценность.