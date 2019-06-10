Смертельное ДТП в Крыму – пешеход попал под мотоцикл на трассе

Ялта, Крым, , 10:41 — REGNUM В Крыму мотоциклист задавил пешехода и врезался в идущую на встречной полосе легковую машину на трассе Севастополь — Ялта, в результате погибли три человека. Об этом ИА REGNUM 10 июня сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.10

«Утром 10 июня водитель мотоцикла Honda, двигаясь со стороны Севастополя в сторону Ялты, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Мотоцикл вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Skoda», — уточнили в ведомстве.

В результате аварии погибли женщина-пешеход, водитель и пассажир мотоцикла. Движение от 10-го микрорайона Ялта до кинотеатра «Спартак» парализовано.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в мае на трассе Алушта-Партенит мотоцикл столкнулся с припаркованным автомобилем ГИБДД. Мотоциклист и его пассажирка скончались.