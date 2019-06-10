Васильевская станция подверглась обстрелу — СЦКК ДНР

Соледар, ДНР, , 10:56 — REGNUM ВСУ открыли огонь по территории Васильевской насосной станции, сообщили 10 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«В 07:20 вооружённые формирования Украины открыли огонь со стороны населённого пункта Новосёловка Вторая в направлении села Васильевка. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции», — сказано в сообщении.

Боевики применили 82-мм миномёты, гранатомёты и стрелковое оружие.

По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, Васильевская насосная станция является важнейшим объектом инфраструктуры — она обеспечивает водой население Донбасса по обе стороны линии фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 245 единиц боеприпасов, применив при этом 122-мм гаубицы.

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