Васильевская станция подверглась обстрелу — СЦКК ДНР

Соледар, ДНР, 10 июня 2019, 10:56 — REGNUM ВСУ открыли огонь по территории Васильевской насосной станции, сообщили 10 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
«В 07:20 вооружённые формирования Украины открыли огонь со стороны населённого пункта Новосёловка Вторая в направлении села Васильевка. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции», — сказано в сообщении.
Боевики применили 82-мм миномёты, гранатомёты и стрелковое оружие.
По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.
Напомним, Васильевская насосная станция является важнейшим объектом инфраструктуры — она обеспечивает водой население Донбасса по обе стороны линии фронта.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 245 единиц боеприпасов, применив при этом 122-мм гаубицы.
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