Арестован подозреваемый в поджоге общежития в Чебоксарах

Чебоксары, , 10:23 — REGNUM В столице Чувашии возбуждено уголовное дело по факту пожара в общежитии, в результате которого в больницы обратились девять человек, в том числе пятеро детей. Следствие полагает, что причиной возгорания стал поджог, установлен подозреваемый, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Пожар произошёл утром 5 июня в общежитии по проспекту 9-й Пятилетки в Чебоксарах. Из задымленного подъезда самостоятельно вышли 50 человек. Первоначально сообщалось о том, что пострадали семь человек, затем их число достигло девяти. В числе обратившихся за медицинской помощью были пятеро детей.

«Проведенной процессуальной проверкой установлено, что причиной пожара стало умышленное внесение постороннего источника огня в одну из квартир дома, то есть умышленный поджог. Лицо, совершившее данные действия, установлено. Им оказался житель города Чебоксары, проживающий в данном доме», — говорят в надзорном ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога»). Подозреваемый заключён под стражу на два месяца.

По данным МЧС Чувашии, с начала года на территории республики зарегистрировано 850 пожаров, что вдвое больше аналогичного периода прошлого года (417). В результате 36 человек, травмы различной степени тяжести получили 48 человек (за аналогичный период прошлого года соответственно 37 и 44). Предварительный материальный ущерб составил 35 032 тыс. рублей.

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