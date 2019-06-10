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Поскользнулись на дамбе: в Ульяновске утонули двое египтян

Происшествия

Молодые люди отдыхали на берегу Волги

Ульяновск, 10 июня 2019, 10:29 — REGNUM  Двое граждан Египта погибли, упав в воду реки Волга в Ульяновске. Об этом сообщает 10 июня пресс-служба мэрии.

Трагедия произошла вечером 9 июня неподалеку от Императорского моста, вблизи лодочной станции, где купаться запрещено. О падении людей в воду сообщил в экстренные службы очевидец.

Прибывшие на место спасатели вытащили погибших ближе к утру, ими оказались приезжие из Египта 1997 и 1998 годов рождения, они собирались поступать в один из ульяновских вузов.

Свидетели происшествия рассказали, что двое из шести отдыхавших на берегу молодых людей спустились по бетонной дамбе, но поскользнулись и упали в воду. Оба мгновенно скрылись под поверхностью реки.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года возле села Карлинское Ульяновской области погиб 14-летний подросток. Вместе с друзьми он переплывал реку Свиягу, но отстал и утонул.

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Происшествия на воде
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