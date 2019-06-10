ВСУ применили крупнокалиберную артиллерию — СЦКК ДНР

Соледар, ДНР, , 10:17 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 245 единиц боеприпасов, сообщили 10 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении украинские силовики применили 122-мм гаубицы, выпустив 35 снарядов, кроме того они использовали 120-мм миномёты — шесть мин и 82-мм миномёты — 25 мин, вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении боевики ВСУ выпустили 15 мин калибра 120 мм, три мины калибра 82 мм, использовали гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На юге ДНР украинские формирования также применили 122-мм артиллерию, выпустив 67 снарядов. Зафиксированы 22 взрыва мин калибра 120 мм и 24 мин калибра 82 мм.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Байрак, Гольмовский, юг Зайцево, Озеряновка), Васильевка, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Сигнальное, Старомихайловка, Докучаевск, Коминтерново, Митьково-Качкари, Саханка, Безыменное, Ленинское», — сказано в сообщении.

В результате массированных артиллерийских обстрелов ранения получили жители населённых пунктов Новая Марьевка и Гольмовский.

Как сообщили в Народной милиции ДНР, ответным огнём был уничтожен украинский миномётный расчёт, обстреливавший окраину Горловки.

Читайте также: ДНР: Ответным огнем уничтожен минометный расчет ВСУ