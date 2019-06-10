На Сахалине найден мертвым бывший глава Шахтёрска

Углегорск, Сахалинская область, , 10:12 — REGNUM Тело бывшего главы Шахтёрского городского поселения Владимира Хапалова обнаружено в море в Макаровском районе Сахалинской области. Об этом сообщает 10 июня «Сахалин. Инфо».

Труп мужчины заметили в воде в районе бухты Тихой находящиеся в лодке рыбаки. Они доставили тело на берег и сообщили в экстренные службы.

Установлено, что погибший — 64-летний Владимир Хапалов. В 2006—2010 годах он был главой города Шахтёрска, в 2017 году преобразованного в посёлок городского типа. Обстоятельства гибели Хапалова устанавливаются.