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На Сахалине найден мертвым бывший глава Шахтёрска

Происшествия

Тело нашли рыбаки

Углегорск, Сахалинская область, 10 июня 2019, 10:12 — REGNUM  Тело бывшего главы Шахтёрского городского поселения Владимира Хапалова обнаружено в море в Макаровском районе Сахалинской области. Об этом сообщает 10 июня «Сахалин. Инфо».

Труп мужчины заметили в воде в районе бухты Тихой находящиеся в лодке рыбаки. Они доставили тело на берег и сообщили в экстренные службы.

Установлено, что погибший — 64-летний Владимир Хапалов. В 2006—2010 годах он был главой города Шахтёрска, в 2017 году преобразованного в посёлок городского типа. Обстоятельства гибели Хапалова устанавливаются.

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Происшествия на воде
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