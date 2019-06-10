В Оренбуржье совершён вооружённый налёт на специалиста по доставке пенсий

Новотроицк, Оренбургская область, , 09:58 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области совершено нападение на специалиста по доставке пенсий. Часть денег налетчику удалось похитить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

В настоящее время налетчик задержан и заключен под стражу. Украденные деньги обнаружены в тайнике и изъяты.

По данным правоохранителей, мужчина с медицинской маской на лице напал на специалиста по доставке пенсий. Угрожая пистолетом, он потребовал сумку с деньгами. Достав нож и причинив повреждения рук охраннику специалиста, грабитель вырвал сумку. Часть денег из нее выпала, когда злоумышленник упал с велосипеда при попытке скрыться. На момент ограбления в сумке находилось 200 тысяч рублей.

Мужчину по горячим следам задержали. Специалист по доставке пенсий его опознала. Злоумышленник дал признательные показания. Стало известно о тайнике, в котором полиция и обнаружила часть похищенных денег и оружие.