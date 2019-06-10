Китайское судно арестовано в японских водах

Токио, , 09:55 — REGNUM Китайское рыболовецкое судно, добывавшее тунца, остановлено в японской исключительной экономической зоне. Об этом сообщает телеканал Nippon Television Network.

Корабль японской службы безопасности на море обнаружил судно, однако после требований остановиться для проведения досмотра оно продолжило движение и попыталось скрыться. Японцы смогли остановить судно через два часа в 137 км к западу от архипелага Огасавара.

На борту находился экипаж из семи человек. Капитана арестовали, он признался, что вышел на промысел тунца.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи задержания иностранных промысловых судов происходят также в российской части акватории Японского моря. Так, в феврале здесь задержали японское судно, добывавшее крабов, а в апреле — норвежское судно.

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