Понедельник, 10 Июня 2019 года
09:47:27 МСК

На шахте в Танзании произошла авария: под завалами люди

Происшествия

По предварительным данным, погибли пять человек

Морогоро, Танзания, 10 июня 2019, 09:47 — REGNUM  До сих пор неизвестно точное число шахтеров, находящихся под завалами на руднике в округе Гаиро области Морогоро, передает газета Mwananchi.

По предварительным данным, золотоносный рудник в деревне Ийогве, засыпало песком, когда внутри находились рабочие. Известно, что шахта была нелегальной и работала без лицензии.

Председатель партии шахтеров области Морогоро Омари Мзеру в интервью 9 июня подтвердил произошедшее.

Губернатор области Морогоро Стивен Кебве сообщил, что лично направился на место трагедии. Также на место прибыли службы безопасности. В результате инцидента погибли пять человек, еще пятеро получили ранения, по предварительной информации спецслужб. Пострадавших доставили в больницу.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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Аварии на шахтах
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