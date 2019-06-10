В Индии в ДТП с автобусом погибли 11 человек

Нью-Дели, , 09:41 — REGNUM В Индии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса погибли не менее 11 человек, еще 25 получили ранения, сообщает 10 июня ANI.

По данным издания, ДТП произошло в местности Хазарибаг в штате Джаркханд. У автобуса, который двигался на высокой скорости по автостраде, отказали тормоза, после чего он перевернулся.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и полиция, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, автодороги в Индии считаются одними из самых опасных в мире. Так, в феврале в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в штате Уттар-Прадеш погибли семь человек, еще около 50 пострадали.

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