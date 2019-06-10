Понедельник, 10 Июня 2019 года
09:26:56 МСК

Более 20 человек остаются в больницах после ДТП в Сочи

Происшествия

9 июня в городе Сочи столкнулись экскурсионный автобус и пассажирский микроавтобус

Сочи, Краснодарский край, 10 июня 2019, 09:26 — REGNUM  Более 20 пассажиров автобусов, столкнувшихся в курортном городе Сочи, остаются на лечении в местных больницах. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

«На госпитализации после ДТП в Сочи продолжают оставаться 21 человек, — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июня в городе Сочи столкнулись экскурсионный автобус и пассажирский микроавтобус. ДТП произошло на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая. Помощь медиков после аварии понадобилась 26 пострадавшим, в том числе троим детям.

Читайте также: Пассажирский автобус попал в ДТП в Сочи, есть пострадавшие

А также: После столкновения автобусов в Сочи госпитализированы 23 человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить