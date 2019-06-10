В Ираке расследуют причины массовых пожаров сельскохозяйственных угодий

Багдад, , 09:10 — REGNUM Служба гражданской обороны Ирака приступила к расследованию массовых пожаров в сельскохозяйственных территориях страны, об этом 9 июня сообщает Kurdistan.ru.

По официальным данным, как минимум 35 случаев являются намеренными поджогами, совершенными самими фермерами. Их целью, по всей видимости, является желание получить компенсацию.

74 инцидента вызваны короткими замыканиями в проводке, 25 — от искр, вызванных сельскохозяйственной техникой, 22 — из-за непотушенных сигарет. 84 случая находятся в стадии проверки.

В общей сложности от массовых пожаров в стране пострадали свыше 37 тыс. акров земли, наиболее пострадавшей провинцией стал Киркук, поджоги здесь совершаются в том числе и для того, чтобы выдавить курдское население региона.

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