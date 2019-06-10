Понедельник, 10 Июня 2019 года
09:11:04 МСК

В Ираке расследуют причины массовых пожаров сельскохозяйственных угодий

Происшествия

В стране сгорели тысячи акров полей, пригодных для сельского хозяйства

Багдад, 10 июня 2019, 09:10 — REGNUM  Служба гражданской обороны Ирака приступила к расследованию массовых пожаров в сельскохозяйственных территориях страны, об этом 9 июня сообщает Kurdistan.ru.

По официальным данным, как минимум 35 случаев являются намеренными поджогами, совершенными самими фермерами. Их целью, по всей видимости, является желание получить компенсацию.

74 инцидента вызваны короткими замыканиями в проводке, 25 — от искр, вызванных сельскохозяйственной техникой, 22 — из-за непотушенных сигарет. 84 случая находятся в стадии проверки.

В общей сложности от массовых пожаров в стране пострадали свыше 37 тыс. акров земли, наиболее пострадавшей провинцией стал Киркук, поджоги здесь совершаются в том числе и для того, чтобы выдавить курдское население региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Иракские шииты вышли на митинг против войны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Ирака
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить