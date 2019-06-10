Против замглавы Барнаула возбуждено уголовное дело

Барнаул, , 09:05 — REGNUM Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении заместителя главы администрации города Барнаула. Об этом сообщает 10 июня представитель следственного управления СКР по Алтайскому краю Татьяна Эрдле.

По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год чиновник получил от представителя одной из компаний более 1 млн рублей в качестве взятки. Взамен вице-мэр обязался поручить подчиненным заключить с компанией муниципальные контракты на вывоз жидких бытовых отходов.

В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств в рамках уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 УК РФ, уточнили в региональном управлении СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Барнауле был уволен вице-мэр Александр Алексеенко, ответственный за городское хозяйство. Его освободил от занимаемой должности глава города Сергей Дугин. Местные издания сообщили о возможном задержании Алексеенко правоохранителями, но в мэрии эти сведения опровергли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Барнауле уволен вице-мэр, ответственный за городское хозяйство