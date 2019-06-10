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Около сотни горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе

Происшествия

Вышел из строя главный вентилятор

Около сотни горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе
Борис Окороков. Шахтеры. 1963

Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 10 июня 2019, 08:32 — REGNUM  Поломка в системе вентиляции шахты «Алексиевская» в Кузбассе стала причиной эвакуации горняков. Об этом сообщает 10 июня радиостанция «Говорит Москва».

Главный вентилятор вышел из строя, когда под землей находились 95 человек. Отмечается, что 87 горняков покидают шахту, остальные восемь остаются на месте «для решения вопросов жизнеобеспечения».

На месте работают два отряда горноспасателей. Других подробностей инцидента пока нет.

Шахта «Алексиевская» находится близ деревни Красноярка в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области и в настоящее время входит в угольную компанию «Заречная». В мае 2010 года на шахте произошло обрушение горной массы и крепления во время ремонта выработки, погибли два человека.

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