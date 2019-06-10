Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 5,5 тыс. га

Происшествия

Леса горят в трёх районах края

Красноярск, 10 июня 2019, 07:58 — REGNUM  В Красноярском крае по состоянию на 10:00 (местное время) 10 июня на территории гослесфонда зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 5579 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, очаги возгораний зафиксированы в трёх районах: Богучанском, Кежемском, Мотыгинском.

Большая часть возгораний действует в авиационной труднодоступной зоне. В министерстве заверили, что населённым пунктам ничего не угрожает. Пожары на площади 5400 га локализованы. В тушении принимают участие 220 человек и 22 единицы техники.

За прошедшие выходные (8−9 июня) в регионе потушили 16 лесных пожаров в 11 районах на общей площади 1146 га. В тушении принимали участие 655 человек, 60 единиц техники, 10 воздушных судов. Специалисты предполагают, что в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 7 июня в Красноярском крае на территории гослесфонда было зарегистрировано 13 лесных пожаров на площади 1646 га.

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Лесные пожары — 2019
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