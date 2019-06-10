Украинская полиция установила происхождение химикатов, попавших в реку Рось

Киев, , 07:59 — REGNUM Инсектициды, отравившие реку Рось в Винницкой области, были украдены, заявили 9 июня в пресс-службе национальной полиции Украины, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Установлено, что химикаты были похищены с фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части ёмкостей с химическими веществами, в результате чего определённое количество вещества выгорело или попало в водоём», — сказано в сообщении.

По факту происшествия были открыты дела по статьям «Кража» и «Нарушение правил охраны вод». Полиция проводит розыскные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии микроавтобуса в реку Рось попало около тонны химиката «Нурал В», предназначенного для защиты растений от вредных насекомых. В акватории реки запрещено купаться, ловить рыбу или поить скот. Течение несёт загрязнённую воду к Киевской области.