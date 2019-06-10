Понедельник, 10 Июня 2019 года
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ЛНР: ВСУ обстреляли посёлок Лозовое

Происшествия

Обошлось без жертв

Луганск, 10 июня 2019, 07:20 — REGNUM  За минувшие сутки украинские силовики совершили один обстрел территории ЛНР, заявили 10 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

ВСУ выпустили 7 гранат из гранатомётов АГС и РПГ по позициям Народной милиции ЛНР, расположенным в районе населённого пункта Лозовое. Обстрел вёлся со стороны Светлодарска.

В результате обстрела никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв населённый пункт Пришиб и район памятника Князю Игорю.

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Война в Донбассе
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