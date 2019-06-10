Более 1,5 тыс. пожаров произошло в Хакасии с начала 2019 года

Абакан, , 06:31 — REGNUM В Хакасии за прошедшие выходные (8−9 июня) зарегистрировано четыре пожара. По одному разу пожарные выезжали на тушение мусора и пала травы. А всего с начала 2019 года в республике произошло 1508 пожаров, сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС.

Уточняется, что утром 8 июня на озере Подгорное в Бейском районе горел бытовой вагончик. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. А 9 июня в Абакане произошёл пожар в многоквартирном доме. Предварительная причина пожара такая же — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Огнеборцы предполагают, что кто-то бросил в кучу мусора непотушенный окурок.

Сотрудники МЧС просят жителей Хакасии быть бдительными и строго соблюдать меры пожарной безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 25 марта по 25 мая 2019 года действовал особый противопожарный режим.

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