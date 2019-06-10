Семь ЛГБТ-активистов в Вашингтоне пострадали, убегая от человека с оружием

Вашингтон, , 06:04 — REGNUM Сотни участников Парада гордости, ежегодно проводимого людьми, выставляющими напоказ свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, и их сторонниками, в панике бежали от человека с оружием, полагая, что он непременно начнет их расстреливать. О произошедшем в Вашингтоне инциденте сообщает 9 июня Associated Press.

По предварительным данным, в то время, когда тысячи ЛГБТ-активистов бодро маршировали по улицам столицы США, некий мужчина достал пистолет и якобы начал угрожать одному из участников парада.

Информация об оружии и о возможном его скором применении быстро распространилась среди единомышленников, в результате чего возникла паника. Хотя ни одного выстрела так и не прозвучало, сотни людей неслись улицам, сшибая полицейские баррикады и врезаясь в машины.

Семь человек травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Полицейским удалось задержать человека с оружием. Им оказался 38-летний Афтабжит Син. Ему предъявлено обвинение в хранении оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 80% жителей России выступают против проведения гей-парадов на улицах своих городов, более половины опрощенных ФОМ граждан, уверены, что нетрадиционная сексуальная ориентация — интимная сторона жизни, неподлежащая демонстрации в публичном пространстве.

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