Сын Алибасова рассказал о проблемах в реабилитации отца

Москва, , 05:36 — REGNUM Один из внутренних ожогов, полученный российским музыкантом и продюсером Бари Алибасовым после того, как он выпил по ошибке жидкость для прочистки труб, заживает неправильно. Об этом рассказал сын пострадавшего Бари Алибасов младший в интервью «Комсомольской правде».

По словам сына известного шоумена, ожоги, образовавшиеся на дыхательных путях и желудке, заживают должным образом, однако проблемы вызывает кишечник.

«Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться», — пояснил Бари Алибасов младший.

В настоящее время Алибасов находится в медикаментозном сне, в ближайшие часы станет ясно, нужно ли ему будет операция. Медики оценивают ситуацию как стабильно тяжелую без угрозы для жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, артист был в срочном порядке доставлен в институт Склифосовского 4 июня. В этот день Алибасов по ошибке выпил стакан средства для прочистки труб «Крот», в результате щелочь вызвала ожоги желудочно-кишечного тракта.

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