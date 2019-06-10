Понедельник, 10 Июня 2019 года
05:36:32 МСК

Сын Алибасова рассказал о проблемах в реабилитации отца

Происшествия

72-летний шоумен четвертый день находится в состоянии медикаментозного сна

Москва, 10 июня 2019, 05:36 — REGNUM  Один из внутренних ожогов, полученный российским музыкантом и продюсером Бари Алибасовым после того, как он выпил по ошибке жидкость для прочистки труб, заживает неправильно. Об этом рассказал сын пострадавшего Бари Алибасов младший в интервью «Комсомольской правде».

По словам сына известного шоумена, ожоги, образовавшиеся на дыхательных путях и желудке, заживают должным образом, однако проблемы вызывает кишечник.

«Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться», — пояснил Бари Алибасов младший.

В настоящее время Алибасов находится в медикаментозном сне, в ближайшие часы станет ясно, нужно ли ему будет операция. Медики оценивают ситуацию как стабильно тяжелую без угрозы для жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, артист был в срочном порядке доставлен в институт Склифосовского 4 июня. В этот день Алибасов по ошибке выпил стакан средства для прочистки труб «Крот», в результате щелочь вызвала ожоги желудочно-кишечного тракта.

Читайте ранее в этом сюжете: Сын Алибасова объяснил, почему продюсер выпил средство для очистки труб

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Состояние здоровья политиков и деятелей культуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить