Дело ювелира из Татарии направлено в суд: мошенничество на 25 млн рублей

Казань, , 03:40 — REGNUM Вахитовский районный суд Казани в ближайшее время начнёт рассматривать по существу уголовное дело директора трёх ювелирных компаний, который обвиняется в мошенничестве. Сумма похищенного имущества, в составе которого ювелирные украшения, превышает 25 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

Следствие считает, что директор трёх обществ с ограниченной ответственностью («Аурум Ювелир Восток», «Аурум Ювелир Запад» и «Чудесный Ларец») с июля 2015 по март 2017 года для последующего хищения приобретал крупные партии ювелирных украшений у компаний и индивидуальных предпринимателей. Поставка осуществлялась якобы для реализации через торговые сети в Татарии и других регионах. Следователи считают, что гражданин не намеревался оплачивать приобретаемые украшения. Жертвами махинаций стали две ювелирные компании, данные которых не оглашаются, и частный предприниматель. Ущерб, который был причинён, превышает 25 млн рублей.

В отношении 42-летнего жителя Татарии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), обвинительное заключение направлено в суд.

Известно, что вину бизнесмен не признал, но при этом возместил 1,5 млн рублей ущерба.

Напомним, также в июле 2018 года в Казани у сотрудника ювелирного дома был похищен мешок с бриллиантами на 133 млн рублей. Драгоценности привезли на профильную выставку, но один из мешков пропал. Менеджер компании обнаружил пропажу в аэропорту. Известно, что похитителями стали два иностранных гражданина.

А в декабре 2015 года крупная кража и также бриллианта произошла в Санкт-Петербурге. Там прямо из ювелирного салона был украден бриллиант весом 1,5 карата. Его стоимость оценили в 960 тыс. рублей.

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