Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Тело начальника полиции Техаса найдено спустя двое суток

Происшествия

Его смерть не имеет криминального характера

Хьюстон, США, 10 июня 2019, 03:26 — REGNUM  Поиски пропавшего начальника полиции штата Техас Криса Рида завершены утром 9 июня, когда его тело было обнаружено в воде экипажем морской пехоты округа Галвестон. Об этом сообщает USA TODAY.

Как подчеркнули в береговой охране штата, смерть Рида не была криминальной. Его поиски начались во второй половине дня пятницы, 7 июня, когда он упал за борт рыбацкой лодки.

Сообщается, что Крис Рид и его жена, вышли на лодке в море. Из-за созданной проходящим катером волны начальник полиции потерял равновесие и упал в воду.

Поиски его тела продолжались почти двое суток. В операции принимали участие поисковые вертолеты, корабли и беспилотные летательные аппараты.

Утром 9 июня его тело обнаружил экипаж морской пехоты округа Галвестон в западной части Хьюстонского судоходного канала.

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Происшествия в США
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