Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Почти 200 человек отравилось водой из-под крана в ОАЭ

Происшествия

Семь человек госпитализировано

Аджмана, ОАЭ, 10 июня 2019, 03:02 — REGNUM  Около 190 жителей одного из районов города Аджмана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) отравились водопроводной водой, сообщает пресс-служба местной полиции на своей странице в Twitter.

Сообщается, что за прошедшие два дня в больницы города обратились около 190 человек, проживающих в жилом комплексе Horizon Towers. Из них семь человек были госпитализированы. Предполагается, что отравление было вызвано неудовлетворительным качеством водопроводной воды в жилом комплексе. В настоящее время коммунальные службы проводят проверку и дезинфекцию всех труб и резервуаров для воды.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в больницы Новоульяновска обратились 45 человек с симптомами кишечной инфекции. По одной из версий, массовое отравление было вызвано отсутствием должного контроля со стороны водоснабжающей организации и ветхостью водопроводной сети города.

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Массовые пищевые отравления
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