Человек погиб в результате падения строительного крана в США

Даллас, США, , 02:37 — REGNUM В американском Далласе (штат Техас) строительный кран упал на жилой дом, в результате чего погиб один человек, еще шестеро получили ранения, передает телеканал CNN.

Сообщается, что кран выполнял строительные работы, однако из-за сильного ветра рухнул на пятиэтажное жилое здание в центре города. В результате падения крана погиб один человек, еще шестеро получили травмы, среди них двое получили тяжелые ранения. По словам представителя спасательной службы города, число жертв может возрасти, так как здание после инцидента еще не осмотрено окончательно.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая башенный кран упал на строительной площадке в Перми. В результате падения пострадала крановщица, ее госпитализировали. Также в результате ЧП пострадало три дома. Пресс-служба пермской мэрии заявляла, что жильцам окажут всю необходимую помощь.

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