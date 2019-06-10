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Легкомоторный самолет разбился на западе Португалии

Происшествия

Погибли два человека

Лиссабон, 10 июня 2019, 02:17 — REGNUM  Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на западе Португалии, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что самолет потерпел крушение недалеко от аэродрома португальского города Лейрия. В результате крушения погибли два человека, их тела доставили для опознания в госпиталь. Отмечается, что после падения самолета на месте происшествия разгорелся пожар, перекинувшийся на лес. Его тушили несколько десятков пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в Польше разбился легкомоторный самолет времен Второй мировой войны. Самолет разбился в лесу рядом с городом Клобуцк. В результате происшествия погиб пилот самолета.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше потерпел крушение легкомоторный самолет времен войны

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Авиапроисшествия
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