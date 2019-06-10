За три дня 11 человек погибли в столице Судана

Хартум, , 01:56 — REGNUM За прошедшие трое суток в Судане погибли 11 человек в результате нападений преступников, сообщает портал Cairo24 со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным суданского минздрава, все погибшие были жертвами нападений преступников. Представители суданской оппозиции выразили сомнения в такой интерпретации. Они считают, что люди погибли якобы от действий силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня ООН сообщила об эвакуации части гражданских сотрудников организации из Судана в связи с угрозами безопасности. В частности это связано с обострением обстановки в стране после столкновений силовиков и оппозиции 3 июня в Хартуме. Тогда погибли по меньшей мере 35 человек.

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