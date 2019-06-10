Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Крупный пожар разрушил двадцать квартир в жилом доме в Лондоне

Происшествия

Пострадали два человека

Лондон, 10 июня 2019, 00:39 — REGNUM  В результате пожара, разгоревшегося в жилом доме на востоке британского Лондона, полностью сгорели 20 квартир, сообщает противопожарная служба города.

Сообщается, что в результате возгорания были разрушены полностью 20 квартир, еще 10 получили значительные повреждения. Пострадали два человека — мужчина и женщина, они пострадали от вдыхания продуктов горения. Больше пострадавших не было.

Ранее, 9 июня в 17:31 по московскому времени в многоквартирном жилом доме в лондонском районе Баркинг произошло возгорание. На место происшествия прибыли 15 автомобилей противопожарной службы, более 100 спасателей, полиция и медики. После возгорания все жильцы дома были эвакуированы. Пожар удалось локализовать к 20:04 по московскому времени. В настоящее время сотрудники противопожарных служб пытаются выяснить причину возгорания.

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Пожары в жилых домах
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