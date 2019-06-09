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В Тульской области загорелся торговый центр

Происшествия

Обошлось без пострадавших

Тула, 9 июня 2019, 22:50 — REGNUM  Торговый центр загорелся в городе Щёкино Тульской области днём 9 июня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного службы спасения поступило в 17:55 — загорелось двухэтажное здание на улице Энергетиков, в котором расположен торговый центр. По данным МЧС, загорелась кровля по всей площади здания, в 20:34 открытое горение удалось ликвидировать. При пожаре никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня пожар произошёл в одном из торговых центров в Краснодаре. Из-за задымления были эвакуированы около 200 человек — выяснилось, что горели старые вещи, брошенные в подсобке.

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Пожары в учреждениях торговли
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