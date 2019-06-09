Воскресенье, 9 Июня 2019 года
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Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на Украине

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 9 июня, вблизи села Ставок в Костопольском районе

Ровно, Украина, 9 июня 2019, 22:22 — REGNUM  В Ровенской области Украины столкнулись два транспортных средства — маршрутка и легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

ДТП произошло в воскресенье, 9 июня, вблизи села Ставок в Костопольском районе. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще трое получили различные травмы.

«Водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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