СКР возбудил дело по факту стрельбы в Уфе

Уфа, , 20:56 — REGNUM По факту стрельбы около Южного автовокзала в Уфе, в результате которой погиб один человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (УК) Российской Федерации (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по республике.

«Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев, — говорится в сообщении. — Злоумышленник задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия».

Ранее ряд СМИ сообщал, что 9 июня в центре Уфе неизвестный открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел около автовокзала «Южный». По последним данным, в результате ЧП погиб один 25-летний мужчина, еще одна 24-летняя женщина пострадала.

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