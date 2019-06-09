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Двое горнорабочих погибли на шахте в ЛНР

Происшествия

Причиной гибели стал несчастный случай

Луганск, 9 июня 2019, 17:07 — REGNUM  Два шахтёра погибли в результате несчастного случая на шахтоучастке №7 в Свердловском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 9 июня сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

ЧП произошло на шахте предприятия ООО «БОРС» во вспомогательном наклонном стволе. Горняки 1977 и 1984 годов рождения погибли в результате несчастного случая.

В ведомстве отметили, что шахтёров вытащили на поверхность до приезда военизированного горноспасательного отряда, но горняки уже не подавали признаков жизни.

В настоящее время на предприятии ООО «БОРС» начато расследование по факту гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух горняков на шахте возле города Снежное в Донецкой Народной Республике. На участке шахты, где работали погибшие, был отмечен низкий уровень кислорода.

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