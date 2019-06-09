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Израильские военные задержали подозреваемого в поджоге судна в порту Хайфы

Происшествия

Инцидент носит криминальный характер

Израильские военные задержали подозреваемого в поджоге судна в порту Хайфы
Israel Police
Полиция. Израиль

Иерусалим, 9 июня 2019, 16:20 — REGNUM  Подозреваемый в поджоге иностранного сухогруза в порту города Хайфы в Израиле задержан военными. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба армии Израиля.

По предварительной информации, израильские военные взяли под контроль ситуацию на борту грузового судна, прибывшего из Турции в порт Израиля. Накануне ночью на судне возник пожар в результате поджога сухогруза неизвестными.

Военные совместно с сотрудниками полиции и при координации с капитаном судна провели обыск на борту корабля, в результате чего был задержан незарегистрированный пассажир. Задержанный передан полиции Израиля.

Других подробностей произошедшего не сообщается. Военные считают инцидент полностью исчерпанным.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попытке неизвестных злоумышленников поджечь иностранное судно в порту Израиля в Хайфском заливе.

Читайте ранее в этом сюжете: Возгорание произошло на борту иностранного судна в Израиле

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