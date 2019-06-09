Воскресенье, 9 Июня 2019 года
16:24:44 МСК

В Ираке в результате взрыва погибли два человека

Происшествия

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб

В Ираке в результате взрыва погибли два человека
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Ирак

Багдад, 9 июня 2019, 16:04 — REGNUM  На севере Ирака прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на МВД страны.

Теракт произошел в воскресенье, 9 июня, в районе Хавидже в провинции Киркук. По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, еще трое получили ранения.

«Боевики взорвали мину дистанционно в момент, когда мимо проходил патруль федеральной полиции», — передает вещатель.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Читайте также: Швеция прекращает подготовку военных в Ираке

А также: ВВС Турции нанесли удар по позициям РПК в Ираке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в Ираке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить