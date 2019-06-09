В Ираке в результате взрыва погибли два человека

Багдад, , 16:04 — REGNUM На севере Ирака прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на МВД страны.

Теракт произошел в воскресенье, 9 июня, в районе Хавидже в провинции Киркук. По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, еще трое получили ранения.

«Боевики взорвали мину дистанционно в момент, когда мимо проходил патруль федеральной полиции», — передает вещатель.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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