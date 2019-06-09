Опасный ядохимикат в результате ДТП попал в реку в Винницкой области

Киев, , 16:02 — REGNUM Опасные ядохимикаты попали в реку Рось в Винницкой области в результате падения с моста перевозившего их грузового микроавтобуса. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба администрации города Белая Церковь.

ДТП произошло в ночь на 9 июня на территории Погребищенского района Винницкой области. По полученным данным, в реку попала тонна ядохимиката «Нурал В», предназначенного для борьбы с насекомыми.

Отмечается, что в районе падения микроавтобуса в воду погибла рыба и другие представители водной фауны. В акватории реки Рось в настоящее время запрещено купаться, ловить рыбу и пасти скот.

Существует угроза, что через несколько часов выброс ядохимикатов достигнет города Белая Церковь в Киевской области. В связи с этим в Белой Церкви прекращён забор воды из реки Рось. Вечером 9 июня в городе будет прекращено водоснабжение, которое восстановят только после устранения угрозы для жизни и здоровья людей.

В настоящее время спасатели пытаются извлечь из реки контейнеры с химикатами и локализовать распространение пятна загрязнения.

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