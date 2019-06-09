Воскресенье, 9 Июня 2019 года
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Водитель и пешеход погибли в результате ДТП в Томской области

Происшествия

Обстоятельства ДТП устанавливаются

Томск, 9 июня 2019, 15:42 — REGNUM  Два человека погибли, один пострадал в результате ДТП в Томской области. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной информации, авария произошла 9 июня около 12:50 по местному времени на улице Гагарина в селе Итатка Томской области.

Сообщается, что воитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил наезд на двоих пешеходов, которые шли по обочине дороги. После этого автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП на месте погиб один из пешеходов, водитель автомобиля скончался по дороге в больницу. Второй пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу города Томска.

Ведётся расследование причин и обстоятельств аварии. Сотрудники полиции попросили очевидцев ДТП обратиться в ГИБДД.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Чувашии. Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. Погибли два человека, ещё четверо были госпитализированы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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