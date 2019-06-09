Угроза взрыва на 16 объектах в Москве оказалась ложной

Москва, , 15:40 — REGNUM Угроза взрыва на 16 объектах в разных районах Москвы оказалась ложной. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба УМВД по городу.

Сотрудники экстренных служб проверили все 16 объектов массового посещения людей. Никаких взрывчатых веществ либо взрывоопасных предметов обнаружено не было.

В списке ложно заминированных оказались мавзолей Ленина, Останкинская башня, Храм Христа Спасителя и ряд станций московского метро.

Ранее ИА REGNUM сообщало о полученных экстренными службами сообщениях о минировании ряда объектов в городе Москве. Объекты были проверены сотрудниками полиции и кинологами с собаками.

Читайте ранее в этом сюжете: Проверяется сообщение о минировании сразу нескольких объектов в Москве