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Угроза взрыва на 16 объектах в Москве оказалась ложной

Происшествия

Все объекты проверены, опасность взрыва исключена

Москва, 9 июня 2019, 15:40 — REGNUM  Угроза взрыва на 16 объектах в разных районах Москвы оказалась ложной. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба УМВД по городу.

Сотрудники экстренных служб проверили все 16 объектов массового посещения людей. Никаких взрывчатых веществ либо взрывоопасных предметов обнаружено не было.

В списке ложно заминированных оказались мавзолей Ленина, Останкинская башня, Храм Христа Спасителя и ряд станций московского метро.

Ранее ИА REGNUM сообщало о полученных экстренными службами сообщениях о минировании ряда объектов в городе Москве. Объекты были проверены сотрудниками полиции и кинологами с собаками.

Читайте ранее в этом сюжете: Проверяется сообщение о минировании сразу нескольких объектов в Москве

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